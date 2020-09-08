لا إصابات محلية بكورونا في الصين لليوم الـ 23 توالياً

المصدر: رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الاثنين، انخفاضا من 12 في اليوم السابق عليه.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مما يعني عدم تسجيل أية حالات داخل البلاد لليوم الثالث والعشرين على التوالي.

وأعلنت اللجنة عن تسجيل 13 إصابة جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 17 في اليوم السابق.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85144 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

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