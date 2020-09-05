كورونا يغيّب رئيس وزراء جزر كوك الأسبق

المصدر: د ب أ

توفي جوزيف وليامز، رئيس وزراء جزر كوك الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في نيوزيلندا، حسبما أعلنت جمعية باسيفيكا الطبية اليوم السبت.

وتم نقل وليامز، وهو طبيب معروف ويحظى بالاحترام، إلى المستشفى في 13 أغسطس بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة النيوزيلندية أن وفاة وليامز (82 عاما) كانت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال يومين.

وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في بيان إن وليامز كان "شخصية بارزة" في المجتمع الطبي في جزر كوك التابعة لنيوزيلندا، والتي تتمتع بحكم ذاتي.

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