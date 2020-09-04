مقتل 10 جنود في هجوم في مالي

المصدر: د ب أ

لقي عشرة جنود على الأقل حتفهم في هجوم على معسكر للجيش في مالي الواقعة غرب أفريقيا.

وقالت القوات المسلحة المالية اليوم الجمعة إن عددا آخر من الجنود أصيبوا بجروح ولحقت أضرار بمعدات عسكرية.

وأضافت القوات المسلحة أنها أرسلت تعزيزات إلى المعسكر الواقع في مدينة جويري غربي البلاد قرب الحدود مع موريتانيا.

ولم يتضح حتى الآن من المسؤول عن الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس.

تنشط العديد من الجماعات الإرهابية في مالي ودول الساحل الأفريقي الأخرى، وقد بايع بعض هذه الجماعات تنظيم القاعدة وبايع بعضها الآخر تنظيم (داعش).

وتباشر بعثة تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى بعثة تدريبية تابعة للاتحاد الأوروبي، عملهما في مالي، التي تعاني من أزمة طاحنة.

شهد الشهر الماضي إجبار مسؤولين عسكريين متمردين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا على الاستقالة من رئاسة البلاد.

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