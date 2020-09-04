كورونا يضرب الكونغرس الكولومبي

المصدر: د ب أ

أعلن مجلس الشيوخ الكولومبي، أمس الخميس، أن فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد لما لا يقل عن 13 عضوا في مجلس الشيوخ جاءت إيجابية بعد جلسة عامة في مبنى البرلمان.

كما يشتبه في إصابة خمسة آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم في انتظار نتائج الفحص.

وتم إجراء الفحوص لأعضاء مجلس الشيوخ بعد أن ذهبوا إلى البرلمان للتصويت على اعتماد قاض ومفتش عام في 27 أغسطس.

وعقد الكونغرس جلسات عبر الإنترنت في معظم الأحيان خلال الجائحة.

وقال مجلس الشيوخ إن الجلسة العامة انعقدت في ظل إجراءات سلامة صارمة، وإنه سينظر في كيفية تنظيم جلسات غير افتراضية في المستقبل.

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