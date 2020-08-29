السيول تودي بحياة 160 في أفغانستان والبحث مستمر عن جثث

المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ في أفغانستان واصلوا اليوم السبت البحث عن مفقودين في الأوحال وتحت الأنقاض بعد أن أودت السيول في الأسبوع الماضي بحياة نحو 160 شخصا وجرفت بيوتا في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت وزارة إدارة الكوارث إن 13 إقليما معظمها في شمال البلاد تأثرت بالسيول.

وقال المسؤولون إن 116 شخصا لاقوا حتفهم في إقليم باروان الواقع شمالي العاصمة كابول مباشرة وأصيب أكثر من 120 ولا يزال 15 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم باروان "لا تزال فرق الإنقاذ في المنطقة وتبحث عن الجثث المفقودة".

واجتاحت السيول باروان يوم الأربعاء وجرفت أعدادا من المنازل والمباني. وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم سالم نوري إن معظم المتضررين من الفلاحين والعمال الموسميين الذين يواجهون مشاكل مالية بالفعل وإن الشرطة توجه نداءات للتبرع بالدم للمصابين.

وقالت وزارة الدفاع إن قوات الأمن الأفغانية تساعد في جهود الإنقاذ وتوزيع المساعدات.

وقال حلف شمال الأطلسي إن قواته تدعم الجيش الأفغاني وإنها نقلت غذاء وماء وأغطية بطريق الجو إلى المناطق المتضررة.

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