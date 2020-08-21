إيطاليا تسجل أعلى معدل يومي في إصابات كورونا منذ منتصف مايو

المصدر: د ب أ

ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 947 اليوم الجمعة وهو أعلى معدل يومي يتم تسجيله خلال ثلاثة أشهر، مما عزز المخاوف من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة أيضًا عن تسجيل تسع حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 35427.

وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 257065.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد في إيطاليا الآن 16678 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 69 شخصًا في العناية المركزة، و919 شخصًا في أجنحة المستشفيات الأخرى غير المخصصة لعلاج المصابين بالفيروس، و15690 يخضعون للعزل المنزلي.

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