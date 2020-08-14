السجن 5 سنوات لنجل رئيس أنجولا السابق بعد إدانته بالفساد

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة الأنباء البرتغالية "لوسا" أن حكما بالسجن خمس سنوات صدر اليوم الجمعة بحق خوسيه فيلومينو دوس سانتوس، نجل الرئيس الأنجولي السابق، بعد إدانته بتهم فساد.

وأدين نجل الرئيس السابق بالاحتيال فيما يتعلق بنحو 500 مليار دولار أمريكي عندما كان يرأس صندوق الثروة السيادية للبلاد.

واستقال الأب خوسيه إدواردو دوس سانتوس من الرئاسة في سبتمبر عام 2017، بعد 38 عاما في السلطة. وحل محله الرئيس جواو لورينسو، الذي تعهد في حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد.

وتصرف لورينسو سريعا، وأقال إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس السابق التي تردد أنها أغنى امرأة في أفريقيا، من منصب رئيس شركة النفط الحكومية سونانجول.

وواجهت إيزابيل اتهامات باختلاس ملايين الدولارات من الأموال العامة بالشركة.

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