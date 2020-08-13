كامالا هاريس: حكومة ترامب فاشلة وحقيقية أمريكا ستظهر في 2020

المصدر: د ب أ

قالت كامالا هاريس ، التي اختارها المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة جو بايدن لتكون نائبة له، إن 2020 سيمثل "لحظة ذات نتائج حقيقية بالنسبة لأمريكا"، وانتقدت الرئيس دونالد ترامب.

وقالت هاريس خلال أول فعالية مشتركة لها مع بايدن: "أمريكا تصرخ من أجل القيادة، ورغم ذلك لدينا رئيس يهتم بنفسه أكثر من الشعب الذي انتخبه".

وأضافت: "لسنا مضطرين لقبول حكومة دونالد ترامب ومايك بنس الفاشلة .. في 83 يوما فقط لدينا فرصة لاختيار مستقبل أفضل لبلدنا"، في إشارة للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وقالت هاريس إنها وبايدن سيعيدان بناء البلاد بشكل أفضل.

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