بالفيديو.. اعتقال أكثر من 100 شخص أثناء أعمال نهب في شيكاغو

المصدر: د ب أ

ذكرت شرطة شيكاغو أمس الاثنين أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا وجرح 13 شرطيا أثناء أعمال نهب في منطقة تسوق معروفة بوسط المدينة.

ونزل مئات الأشخاص على ما يسمى بـ "ماجنيفيسنت مايل" في وسط مدينة شيكاغو ليل الأحد، ونهبوا المتاجر، وحطموا النوافذ، وواجهوا الشرطة.

وقال مسؤول إدارة شرطة شيكاغو، ديفيد براون، إن الاضطراب نتج عن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي "تشجع على النهب" بعد أن تبادل شخص (20 عاما) إطلاق النار مع الشرطة وتم إطلاق النار عليه.

وقال براون في مؤتمر صحفي: "هذا ليس احتجاجا منظما، بل حادث إجرامي بحت. إنه عمل عنف ضد ضباط شرطتنا وضد مدينتنا".

وشهدت شيكاغو، وهي من بين أكبر المدن في الولايات المتحدة، ارتفاعا حادا بنحو 50% في جرائم القتل حتى الآن هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

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