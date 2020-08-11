ترامب يدعو لعقد قمة مجموعة السبع بعد الانتخابات بحضور بوتين

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه "يميل كثيرا" لعقد قمة مجموعة السبع في وقت ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "سنسعى إلى لفعل ذلك في سبتمبر. إنهم يرغبون في فعل ذلك، ويمكننا تنفيذه من خلال مؤتمر عبر الفيديو أو من خلال اجتماع".

وتابع: "لكنني لدي اقتراح ... لماذا لا نفعل ذلك في وقت ما بعد الانتخابات عندما... يكون لديك المزيد من الوقت للتفكير في الأمر، لأنه مهم جدا. مجموعة السبع مهمة جدا".

وبسؤاله عما إذا كان سيدعو الرئيس فلاديمير بوتين للقمة، قال ترامب إن القرار سيتخذ في المستقبل.

وقال: "بالتأكيد سأدعوه للاجتماع".

وأوضح: "أعتقد أنه عنصر مهم، لكننا سنقوم بدعوة أشخاص معينين ليسوا في مجموعة السبع. لقد وافق بعض الأشخاص بالفعل. لكننا سنقوم بذلك بعد الانتخابات".

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