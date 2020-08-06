مراهقون مسلّحون يقتحمون منتجع ترامب في فلوريدا

المصدر: رويترز

قالت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية إنها ألقت القبض على ثلاثة مراهقين بعد دخولهم منتجع مار الاغو المملوك للرئيس دونالد ترامب وبحوزتهم بندقية كلاشنيكوف في حقيبة ظهر.

وقال مايكل أوجرودنيك، المتحدث باسم شرطة بالم بيتش، إن الصبية الثلاثة البالغين من العمر 15 عاما قفزوا من فوق سور في مار الاغو أثناء فرارهم من ضابط شرطة مساء يوم الجمعة.

كان الضابط قد اقترب من الصبية أثناء جلوسهم في سيارة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من المنتجع. وانطلق الصبية بالسيارة محاولين الهرب. وقال أوجرودنيك إنهم تركوا السيارة قرب مار الاغو عندما شاهدوا شرطيا آخر وهربوا إلى داخل المنتجع.

وأضاف "لم يحاولوا دخول أي مبنى، فقط قفزوا من فوق السور وحاولوا الاختباء".

ولم يكن ترامب موجودا في المنتجع وقت الحادث.

ويجري احتجاز المراهقين في منشأة للأحداث إلى أن يقرر الادعاء العام ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات لهم كبالغين. ونفى الثلاثة امتلاك البندقية الكلاشنيكوف وقالوا إنهم عثروا عليها.

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