الصين تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت لجنة الصحة العامة في الصين إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الخامس من أغسطس، مقارنة مع 27 حالة في اليوم السابق.

ووفقا لبيان اللجنة، فإن سبعا من الحالات الجديدة وافدة من الخارج مقارنة مع خمس حالات في اليوم السابق.

وسجلت اللجنة أيضا 20 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 24 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

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