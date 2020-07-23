اتفاق لوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا

المصدر: رويترز

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مفاوضين من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توصلوا لاتفاق أمس الأربعاء لوقف كامل لإطلاق النار بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا بشرق أوكرانيا اعتبارا من يوم الاثنين القادم.

وأودى الصراع المرير بين القوات الأوكرانية والمتمردين، الذين تدعمهم روسيا، بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014.

وانتهت المعارك الكبرى بوقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه في مينسك عاصمة روسيا البيضاء العام 2015، لكن اشتباكات متقطعة ما زالت تقع بانتظام وتودي بحياة مدنيين وجنود أوكرانيين وانفصاليين.

وقال المكتب الصحفي لزيلينسكي في بيان "هذه الإنفراجة... هي نتيجة العمل الفعال للوفد الأوكراني بدعم من شركائنا الدوليين في برلين وباريس".

وأضاف أن وقف إطلاق النار بشكل تام وشامل، إذا احترمه الطرف الآخر، شرط مسبق لتنفيذ اتفاقات مينسك.

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