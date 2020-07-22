الصين تحذر طلابها في أمريكا من مخاطر الاعتقال

المصدر: د ب أ

حذرت الصين طلابها في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء من خطر اعتقالهم.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن بيان نشر على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الصينية على موقع "وي تشات" القول إن هناك زيادة حادة في الآونة الأخيرة في استجواب الطلاب الصينيين، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية واحتجازهم دون سبب من جانب وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

وطلبت الوزارة من الطلاب اتخاذ الاحتياطات والاتصال بالسفارة الصينية إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.

وتعهدت بكين اليوم الأربعاء برد انتقامي بعد أن أمرت الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.

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