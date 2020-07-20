ترامب: كورونا في النهاية سيختفي

المصدر: رويترز

سجلت فلوريدا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد في خامس يوم على التوالي تعلن فيه الولاية الأمريكية رصد ما يزيد على عشرة آلاف حالة، وذلك رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن السلطات تقترب من السيطرة على الفيروس.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي منذ ظهوره وتحطم فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وغيرهما من ولايات الجنوب والغرب أرقاما قياسية كل يوم.

ورغم الإصابات اليومية القياسية بأنحاء البلاد، تضغط إدارة ترامب لفتح المدارس خلال أسابيع قليلة وتقاوم أمرا اتحاديا بوضع الكمامات في الأماكن العامة.

ودافع ترامب عن أسلوب إدارته لأزمة الوباء في مقابلة بثت أمس الأحد، وكذلك عن تصريحه بأنه لا توجد سوى "جمرات" من الفيروس تظهر في أنحاء البلاد.

وقال ترامب "لدينا جمرات وليست نيرانا. فلوريدا أصبحت أكثر اشتعالا لكن ستصبح الأمور تحت السيطرة".

وجدد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز تأكيده بأن الفيروس سيختفي في النهاية قائلا: "سأكون على صواب في النهاية...سيختفي".

وحذر خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من احتمال ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الخريف والشتاء. وتوقعت كل نماذج التوقع العشرين تقريبا التي استخدمتها المراكز ارتفاع الوفيات في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت 14 ولاية على الأقل زيادات قياسية في عدد المصابين بالمستشفيات خلال يوليو تموز حتى اليوم منها ألاباما وأريزونا وجورجيا وفلوريدا ونورث كارولاينا ونيفادا وتكساس.

والإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة البالغ عددها 3.7 مليون حالة تعادل تقريبا إجمالي العدد المسجل بالدول الثلاث التالية لها في الترتيب العالمي لانتشار العدوى وهي البرازيل والهند وروسيا.

وقال ترامب إنه لا يتفق مع مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد بعدما قال إن الخريف والشتاء سيكونان من أصعب الأوقات التي مرت على الصحة العامة في الولايات المتحدة مع تعامل المستشفيات مع الانفلونزا الموسمية بجانب كورونا.

وقال ترامب "أنا لا أعرف ولا أعتقد أنه يعرف".

كما وصف تصريح أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية بأنه "يثير القلق بلا داع".

وحذر فاوتشي من احتمال بلوغ الإصابات مئة ألف حالة يوميا خلال الفترة المقبلة إذا لم يتخذ الأمريكيون إجراءات لوقف انتشار المرض.

ويبلغ متوسط عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة 60 ألف حالة يوميا، وسجلت البلاد رقما قياسيا يوميا بلغ 77299 حالة يوم الخميس.

ويعوق نقص الفحوص وتأخر النتائج في بعض الولايات جهود الحد من انتشار الوباء.

وبدلا من التوسع في الفحوص ترغب إدارة ترامب في وقف صرف 25 مليار دولار للولايات لإجراء اختبارات وتتبع المخالطين وذلك وفقا لصحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز.

ورفض البيت الأبيض أمس الأحد التعقيب على ما نشرته الصحيفتان.

وتضاعف عدد فحوص كوفيد-19 التي تجرى يوميا منذ أواخر مايو، لكنه لا يزال أقل مما أوصى به بعض خبراء الصحة.

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