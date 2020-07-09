رئيس بيرو يدعو لإجراء انتخابات عامة في أبريل 2021

المصدر: د ب أ

دعا رئيس بيرو، مارتين فيزكارا أمس الأربعاء إلى إجراء انتخابات عامة في 11 أبريل 2021، وقال إنه لا يمكن لجائحة فيروس كورونا أو أي ظروف أخرى أن تغير "استمرارية الديمقراطية" في البلاد.

وكان الكونغرس في بيرو قد ناقش إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب الجائحة.

وصعد فيزكارا، نائب الرئيس سابقا، إلى السلطة في مارس 2018 ليحل محل الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي، الذي استقال بعد فضيحة فساد.

وكان فيزكارا، الذي اشتبك مع البرلمان بشأن سياساته المتعلقة بمكافحة الكسب غير المشروع، قال إنه لن يكون مرشحا في الانتخابات.

وأكدت بيرو، الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، تسجيل إجمالي 312911 إصابة بفيروس كورونا و11133 وفاة بشكل إجمالي.

وعلى الرغم من الأزمة الصحية التي لا تهدأ، تحاول الحكومة إعادة فتح الاقتصاد، وقال فيزكارا إنه يأمل في استعادة 95% من الطاقة الإنتاجية بحلول نهاية هذا الشهر.

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