الهند تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا

المصدر: د ب أ

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 648 ألفا و315 إصابة، بعدما سجلت البلاد أعلى نسبة للإصابات اليوم، بواقع 22 ألفا و771 إصابة، وذلك بحسب بيانات لوزارة الصحة الهندية اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن الهند سجلت 442 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حتى صباح اليوم السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و655.

وتماثل للشفاء من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 394 ألفا و226 شخصا. ويصل عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا في الهند إلى 235 الفا و433 حالة. ووصلت نسبة التعافي إلى 8ر60 في المئة.

وسجلت الهند ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 457 ألفا و780 حالة إصابة خلال الفترة من بداية يونيو الماضي حتى اليوم، بعدما قامت البلاد بتخفيف الإغلاق في الوقت الذي زادت فيه عدة ولايات هندية من إجراء اختبارات الكشف عن كورونا للسيطرة على الفيروس.

والهند هي رابع أسوأ دول العالم تضررا من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. ويتوقع لها بحلول غد الأحد أن تتجاوز روسيا التي سجلت إجمالا 666 ألفا و941 إصابة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى مليونين و800 ألف، بعدما سجلت البلاد 57 ألفا و683 إصابة خلال 24 ساعة حتى صباح أمس الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وكانت الهند تبنت في 25 مارس واحدا من أكثر نظم الإغلاق العام صرامة في العالم من أجل مكافحة تفشي الوباء، ولكنها بدأت تخفيف الإغلاق في منتصف شهر مايو، في إجراء شمل استئناف رحلات الطيران المحلية وخدمات السكك الحديدية، وإعادة فتح المكاتب الحكومية والأسواق.

وقد أعلنت عدة مناطق الإغلاق مجددا، مثل مومباي وشيناي، وفرضت قيودا جديدة بسبب الزيادة في أعداد الإصابات.

وفي العاصمة نيودلهي، والتي تعد بؤرة تفش للفيروس، جرى تطبيق قيود صارمة في 250 منطقة احتواء.

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