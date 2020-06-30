إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 37. 1 مليون حالة

المصدر: د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البرازيل إلى 37. 1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 58 ألفا و314 حالة، وتعافى 757 ألفا و811 شخصا من المصابين حتى الآن.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 17 أسبوعا.

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