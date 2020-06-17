دراسة جديدة تحسم الجدل حول علاقة السلمون بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال وزير المصايد والأطعمة البحرية النرويجي اليوم الأربعاء إن السلطات الصينية والنرويجية توصلت إلى أن السلمون النرويجي ليس على الأرجح مصدر فيروس كورونا المستجد الذي تم اكتشافه على ألواح تقطيع الأسماك في سوق للمواد الغذائية في بكين.

وقال الوزير أود إيميل إنجبريجستن إن البلدين توصلا بعد اجتماع بين مسؤولين من الجانبين إلى أن المصدر الأصلي للفيروس لم يكن الأسماك التي كانت النرويج مصدرها.

وقال في مؤتمر بالفيديو شارك فيه صحفيون "يمكننا أن نبدد الغموض" مشيرا إلى إمكانية استئناف الصادرات إلى الصين.

وكانت عودة مرض كوفيد-19 للظهور في العاصمة الصينية خلال الأيام الستة الماضية قلبت الحياة اليومية رأسا على عقب لكثيرين ويخشى البعض أن تضطر السلطات إلى فرض إغلاق كامل مع تزايد الإصابات الجديدة.

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