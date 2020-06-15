بلد سياحي يعلن خلوه من كورونا منذ 20 يوماً

المصدر: د ب أ

رفعت الحكومة التايلاندية حظر التجوال الليلي ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك ضمن تخفيف معظم القيود التي سبق أن تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولا تزال حدود البلاد مغلقة أمام الوافدين الأجانب.

وتم حظر استقبال رحلات دولية حتى 30 يونيو، إلا أنه سيتم السماح بتسيير الرحلات الداخلية بكامل طاقتها بداية من اليوم الاثنين.

وكان تم فرض حظر التجوال في 26 مارس.

وتم بداية من اليوم السماح بعودة المنتجعات الصحية ومراكز الرعاية النهارية والمتنزهات الترفيهية، والفعاليات الرياضية ولكن من دون جمهور.

ولم تسجل تايلاند أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ 20 يوما.

ونصحت الحكومة المواطنين باستخدام تطبيق لتتبع المواقع تابع لها في حال ظهور حالات إصابة جديدة.

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