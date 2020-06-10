9 من 10 أزمات عالمية مهملة توجد بأفريقيا

المصدر: د ب أ

قال المجلس النرويجي للاجئين اليوم الأربعاء، إن أفريقيا موطن لتسع من بين أكثر 10 أزمات نزوح مهمًلة على مستوى العالم.

وأضاف المجلس في تقرير جديد أن الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينافاسو تتصدر تلك القائمة، وتم تصنيف الكاميرون على أنها صاحبة أسوأ أزمة للعام الثاني على التوالي.

وتواجه الكاميرون ثلاث حالات طوارئ منفصلة هي: هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية في الشمال ونزاع عنيف في الغرب الناطق باللغة الإنجليزية، وأزمة لاجئين على حدودها الشرقية مع جمهورية أفريقيا الوسطى.

كما أن بورندي ومالي وجنوب السودان ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر من بين أبرز 10 دول لديها أزمات مهملة.

وفنزويلا هي الدولة الوحيدة غير الأفريقية ضمن قائمة العشرة الكبار.

وقال المجلس النرويجي للاجئين إنه من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب التي تواجهها هذه البلدان بالفعل، والتي يعاني معظمها من أنظمة صحية ضعيفة وغير قادرة على التعامل مع حالة طوارئ أخرى.

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