بالفيديو.. ترامب يتعهد بنشر الجيش لقمع الاضطرابات

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيرسل الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح وقوات إنفاذ القانون لإنهاء العنف في العاصمة، وتعهد بفعل الشيء نفسه في مدن أخرى إذا لم يستطع رؤساء البلدية والحكام استعادة السيطرة على الشوارع.

وأضاف في تصريحات بحديقة الزهور بالبيت الأبيض "يتعين على رؤساء البلدية والحكام فرض وجود كبير لقوات إنفاذ القانون إلى أن يتم إخماد العنف".

وتزامنت التصريحات مع تفريق السلطات لمحتجين على مقربة من البيت الأبيض باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتابع ترامب "إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ التحركات الضرورية للدفاع عن أرواح سكانها وممتلكاتهم فسأقوم بنشر الجيش الأمريكي وحل المشكلة سريعا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز