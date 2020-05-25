إيطاليا تتنفس الصعداء.. لا وفيات بكورونا في لومباردي لأول مرة منذ انتشار الفيروس

المصدر: د ب أ

لم يسجل لومباردي، الإقليم الأكثر تضررا بفيروس كورونا في إيطاليا، وبؤرة تفشي الوباء في البلاد، للمرة الأولى أية حالات وفيات أمس الأحد بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، وفقا لبيانات أولية من حكومة الإقليم، بينما تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة على مستوى البلاد.

وقالت حكومة الإقليم، الذي يحيط بمدينة ميلانو في بيان نقلته وكالة أنباء بلومبرغ إنه لم تسجل أي مستشفى أو بلدية في لومباردي أية حالات وفيات بالمرض خلال أربع وعشرين ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تفشي الجائحة بالبلاد.

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية على موقعها الالكتروني أن الأرقام الصادرة من المستشفيات تبدو أنها نهائية، بينما أرقام البلدية فربما لا تزال في حاجة إلى استكمالها.

وأظهرت بيانات هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن البلاد سجلت 531 حالة إصابة جديدة أمس الأحد مقابل 669 حالة في اليوم السابق عليه، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 229 ألفا و858 حالة.

وتراجعت حالات الوفيات أمس إلى 50 حالة مقابل 119 حالة أول أمس السبت، ليصل الإجمالي إلى 32 ألفا و785 حالة وفاة منذ بدء الجائحة في إيطاليا في أواخر فبراير.

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