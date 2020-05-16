البرتغال تعيد فتح شواطئها الشهر المقبل

المصدر: رويترز

قال رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا أمس الجمعة إن بلاده ستعيد فتح شواطئها في السادس من يونيو، وحث الجمهور على حيازة تطبيق ليعرفوا منه ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مليئا أم فيه متسع.

وبحسب القواعد الجديدة، يتعين أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى متر ونصف المتر مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط، ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر.

وقال كوستا إن الشرطة لن تراقب الالتزام بالقواعد وحث الناس على الالتزام من تلقاء أنفسهم.

وأردف قائلا "الشواطئ يجب أن تكون للمتعة... يتعين أن نلزم أنفسنا".

ومن المقرر أن تبدأ البرتغال المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح الاقتصاد على مراحل يوم الاثنين مع فتح المطاعم والمتاحف والمقاهي بطاقة مخفضة واستئناف الدراسة في مراحل معينة.

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