فاوتشي: لقاح كورونا لن يكون جاهزاً عند بدء العام الدراسي في أمريكا

المصدر: د ب أ

شدد أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لمجلس الشيوخ، على أنه لن يكون هناك لقاح جاهز للاستخدام لدى بداية العام الدراسي المقبل، الذي عادة ما يبدأ في أغسطس أو سبتمبر.

وقال فاوتشي أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي: "رغم تحركنا بالسرعة القصوى، لا نرى لقاحاً يسهم في قدرة الأفراد على العودة إلى المدرسة في الفصل الدراسي المقبل".

وذكر أنه يتم إجراء العديد من الاختبارات السريرية، ما يمنح العلماء فرصة أكبر للنجاح.

ولا يزال فاوتشي متمسكاً بتقييمه السابق الذي أوضح فيه أن الأمر سيستغرق من 12 إلى 18 شهراً ليكون اللقاح جاهزاً.

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