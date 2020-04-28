نيويورك تعتزم إخلاء طرقها من السيارات لإفساح المجال للتباعد الاجتماعي

المصدر: د ب أ

تعتزم سلطات مدينة نيويورك الأمريكية إخلاء ما يصل إلى 160 كيلومتراً من طرقها من السيارات والشاحنات، لإفساح المجال للناس للتباعد الاجتماعي بصورة أيسر في ظل جائحة كورونا.

وقال بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك، اليوم الاثنين، إنه من المنتظر أن يتم التوسع في إنشاء الأرصفة ومسارات الدراجات.

وأوضح دي بلاسيو أن من المنتظر إخلاء أول 65 كيلومتراً من طرق المدينة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، فيما سيتم إخلاء المسافة الباقية خلال فترة الصيف، وأضاف أنه لا يزال يتعين وضع خطط لتحديد الطرق التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض.

يشار إلى أن إجمالي مسافات الطرق في نيويورك يقارب 10000 كيلومتر.

ويتيح إخلاء الطرق من السيارات للناس أخذ مسافات التباعد الاجتماعي بشكل أسهل.

وتطبق مدينة نيويورك حظرا صارما على التجول، وتسمح بالتريض والمشي في الهواء الطلق وهو ما يجعل الحدائق العامة تمتلئ في حال سمحت الظروف الجوية.

وتعتزم سلطات نيويورك غلق هذه الطرق طوال مدة حظر التجول.

يشار إلى أنه كان هناك مشروع تجريبي في مارس الماضي، حيث تم غلق بعض الطرق، والذي وجد تجاوباً معقولاً آنذاك بسبب سوء الأحوال الجوية آنذاك، غير أن دي بلاسيو أعلن عن وقف المشروع لاحقاً.

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