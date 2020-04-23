الدنمارك ترفع بعض قيود الهجرة المفروضة بسبب كورونا

المصدر: د ب أ



رفعت الحكومة الدنماركية أمس الأربعاء بعضاً من قيود الهجرة المفروضة وسط جائحة فيروس كورونا.

وبموجب ذلك، يمكن للأزواج الأجانب وشركاء الحياة وكذلك أبناء وآباء الدنماركيين، دخول البلاد مجددا، حتى إن لم يكن معهم تصريح إقامة.

وكان يُسمح في السابق للأجانب فقط ممن لديهم سبب مهم للوجود في البلاد وتوافق عليه السلطات، بدخول البلاد.

وقال وزير الشؤون الخارجية والاندماج ماتياس تيسفاي في البرلمان: "سيظل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض عند الحدود يرفضون بالرغم من ذلك".

يشار إلى أن الدنمارك كانت واحدة من أوائل الدول في أوروبا التي أغلقت حدودها أمام حركة المسافرين في 14 مارس للحد من تفشي المرض.