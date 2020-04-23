ترامب محذراً إيران: سننسف سفنكم نسفاً إذا اقتربت من سفننا

المصدر: رويترز

قال الرئيس دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية "ستنسف" أية سفن حربية إيرانية تقترب بقوة من السفن الأمريكية، وذلك بعدما اقتربت 11 سفينة من القوة القتالية الإيرانية الخاصة بشدة من سفن أمريكية بالخليج.

وقال "لن نقبل بهذا. إذا فعلوا هذا.. إذا عرضوا سفننا للخطر وعرضوا طواقمنا وبحارتنا البواسل للخطر.. فلن أسمح بذلك، وسننسفهم نسفا".

ومضى قائلا "هذا تهديد. عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفا".

وسئل عن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران يوم الأربعاء فقال "نتابع عن كثب".