إرهابيون يقتلون 52 قروياً في موزامبيق

المصدر: رويترز

قالت شرطة موزامبيق أمس الثلاثاء إن إرهابيين قتلوا نحو 52 قرويا في إقليم مضطرب بأقصى شمال البلاد في السابع من أبريل، وذلك بعد رفضهم الانضمام إلى صفوفهم.

وقال أورلاندو مودوماني، المتحدث باسم الشرطة "كان تجنيد الشبان وشيكا لكنهم قاوموا مما أثار ثائرة الخارجين عن القانون الذين قتلوا 52 من دون تمييز".

ووقعت عمليات القتل في قرية بمنطقة مويدومبي بإقليم كابو ديلجادو، حيث توجد مشروعات غاز بمليارات الدولارات تقودها شركات نفط كبرى مثل توتال.

وكان برناردينو رفائيل، قائد الشرطة الوطنية في البلاد قال اليوم الأربعاء إن الإرهابيين لا يسيطرون على أي جزء من الإقليم المضطرب. وأدلى بهذه التصريحات بعد زيادة وتيرة الهجمات في الإقليم.

ويقول محللون أمنيون إن الإرهابيين احتلوا في بعض الأحيان أجزاء من بلدات أو قرى أو مبان حكومية.