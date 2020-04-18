تايوان تخضع 700 بحار للحجر الصحي بعد تفشي كورونا

المصدر: رويترز

قالت حكومة تايوان اليوم السبت إنها ستخضع 700 من أفراد البحرية للحجر الصحي بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بين بحارة كانوا في بعثة نوايا حسنة لدولة بالاو في المحيط الهادي.

وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج للصحفيين إن ثلاث سفن تابعة للبحرية التايوانية زارت بالاو، وهي من 15 دولة فقط لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، في منتصف مارس، وعادت إلى تايوان بعد شهر.

وأضاف أن المصابين الثلاثة كانوا في نفس المنطقة على متن نفس السفينة لكن تم استدعاء بحارة السفن الثلاث، وعددهم 700، وسيخضعون للحجر الصحي.

وهذه أول حالات إصابة بكورونا في جيش تايوان. وتجري البحرية عملية تعقيم مكثف للسفن المعنية.

وسجلت تايوان 398 إصابة بالفيروس وست وفيات وهو عدد أقل بكثير مقارنة بالعديد من جيرانها ويعود الفضل في ذلك إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها في المراحل المبكرة من التفشي لاحتواء المرض.