نيوزيلندا: احتمال تخفيف القيود الصارمة من مستوى 4 إلى 3 في 20 أبريل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

من المتوقع أن تخفف نيوزيلندا إجراءات الإقفال الصارمة في البلاد، والانتقال من أعلى تنبيه بمستوى 4 إلى مستوى 3، بدءا من الاسبوع المقبل، فيما تستعد الحكومة لإعادة فتح ألوف الشركات، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

التخفيف سيتيح للمطاعم والمقاهي فتح أعمالها من جديد لتقديم الطعام الجاهز، وذلك بعد اقفالها أثر فرض إجراءات المستوى الـ4 الصارمة في 26 مارس لوقف تفشي كوفيد-19، والتي تركت السوبرماركت والصيدليات مفتوحة فقط.

وقال نائب رئيس الوزراء ونستون بيترز: ما لم يكن هناك ارتفاع غير متوقع في حالات الإصابة بالفيروس التاجي خلال الأيام المقبلة القليلة، فإن "الأدلة تبدو ملزمة" بتخفيف مستوى الإقفال في نيوزيلندا من المستوى الرابع إلى الثالث، بما يتماشى مع مستوى الإغلاق في أستراليا.

وفيما تنتهي فترة الأسابيع الأربعة للإقفال التام بأعلى مستوى نهار الأربعاء في 22 أبريل، بدا بيترز متحمساً للدفع بعجلة الاقتصاد النيوزيلندي، حيث قال لإذاعة "زد بي" نهار الخميس إن الحكومة سوف تتخذ قرارها النهائي بهذا الخصوص نهار الاثنين من الأسبوع المقبل، أي في 20 أبريل، إذ من قبيل الحكمة اتخاذ القرار في اللحظة الأخيرة، بعد رؤية النتائج في الأيام الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن الأمور تشير في الوقت الحالي إلى التخفيف".