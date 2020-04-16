ارتفاع قياسي في عدد وفيات كورونا بأمريكا لليوم الثاني توالياً

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا تجاوز 30800 حالة أمس الأربعاء، وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس لليوم الثاني على التوالي بلغت 2371 على الأقل.

وبحسب حصيلة لرويترز، سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة أول أمس الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة أول حالة وفاة بالفيروس في 29 فبراير واستغرق الأمر 38 يوما لارتفاع الحصيلة إلى عشرة آلاف ثم تسعة أيام أخرى فقط للوصول إلى 30 ألفا.

وتجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 635 ألفا وفي العالم مليوني حالة.

ورغم ارتفاع الوفيات، فإن هناك إشارات أولية في بعض الأجزاء من البلاد على أن التفشي بدأ في الانحسار.

وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة أمس الأربعاء إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من حالات فيروس كورونا المستجد يعتقدون أنهم قد يكونون مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو.

ومن بين الولايات الخمسين سجلت 17 ولاية إصابات بالفيروس أقل من 100 حالة أول أمس الثلاثاء.

وقال حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيجان إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب فيروس كورونا التي أبعدت الملايين عن العمل نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس.