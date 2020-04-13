إسبانيا تخفف "الإغلاق" مع تراجع كورونا

المصدر: رويترز

بدأت إسبانيا، وهي إحدى أكثر الدول تضرراً بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، في تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر وعطلت النشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إسبانيا ارتفع إلى 17489 حالة اليوم الاثنين، بزيادة 517 شخصاً عن يوم أمس. وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 169496 حالة ارتفاعاً من 166019 حالة أمس.

لكن هذه أقل نسبة زيادة يومية بالبلاد في أعداد الوفيات والإصابات.

ومع ظهور بوادر تحسن مبدئي سمحت السلطات لبعض القطاعات، منها الإنشاءات والصناعة، بالعودة للعمل.

لكن معظم السكان لايزالون ملازمين لمنازلهم كما ستظل المتاجر والمطاعم والأماكن العامة مغلقة حتى 26 أبريل على الأقل.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا لإذاعة "كادينا سير" اليوم الاثنين: "ينبغي ضمان صحة العاملين، إذا تأثرت بأدنى قدر فلن يمكن إعادة بدء النشاط".

وأسهمت إجراءات الإغلاق في تراجع حالات الوفاة التي بلغت ذروتها في أوائل أبريل كما اختبرت صلابة الناس المحبوسين في منازلهم.

وقال بينيتو جويريرو (28 عاماً) الذي ما زال ملتزماً بالعزل المنزلي: "يمكننا أخيراً أن نقنع أنفسننا بأننا بقينا في منازلنا لسبب وجيه".