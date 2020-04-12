بنغلاديش تعدم شنقاً قاتل مؤسسها

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون في بنغلاديش أمس السبت إنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى ضابط سابق بالجيش أدين باغتيال مؤسس البلاد وزعيم الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن.

وقال محبوب علام، المسؤول بسجن دكا المركزي، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط المتقاعد عبد المجيد (69 عاما) وهو برتبة نقيب فى الدقيقة الأولى بعد منتصف ليل الجمعة / السبت بالتوقيت المحلي (18:01 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إلقاء القبض عليه في عاصمة البلاد.

وأشار المسؤول بسجن دكا المركزي إلى تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق عبد المجيد.

وكانت شرطة بنغلاديش ألقت يوم الثلاثاء الماضي القبض على عبد المجيد في منزل بحي ميربور في دكا، حيث يواجه الضابط السابق حكما بالإعدام قبل 21 عاما، وذلك على خلفية إدانته باغتيال مؤسس الدولة الشيخ مجيب الرحمن العام 1975.

وظل عبد المجيد هاربا منذ أن أدانته محكمة ابتدائية العام 1998 هو و 14 شخصا آخرين، وأصدرت ضدهم أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بتهمة الاغتيال.

وأيدت المحكمة العليا في العام 2009 عقوبة الإعدام بحق 12 منهم، وبرأت الثلاثة الآخرين.

وقدم عبد المجيد التماسا يطلب فيه عفوا رئاسيا بعد فترة وجيزة من إصدار مذكرة الإعدام عقب اعتقاله، لكن رئيس البلاد "محمد عبد الحميد"، رفض هذا الالتماس يوم الخميس.

واغتيل الشيخ مجيب الرحمن، الذي قاد حرب الاستقلال في بنغلاديش العام 1971، مع معظم أفراد عائلته على يد مجموعة من ضباط الجيش الساخطين في انقلاب أطاح بالحكومة المنتخبة.