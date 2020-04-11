وفيات "كورونا" في إيطاليا تعاود الارتفاع

المصدر: رويترز

في انتكاسة مفاجئة، ارتفع عدد وفيات "كوفيد-19" في إيطاليا، اليوم السبت، بتسجيل 619 وفاة جديدة مقارنة بـ570 في اليوم السابق، كما زاد عدد المصابين بالمرض بتسجيل 4696 حالة جديدة بعد أن كان العدد في اليوم السابق 3951.

ويشكل عدد الوفيات اليومي الأحدث، أكبر عدد في يوم منذ السادس من أبريل، أما الزيادة في عدد الإصابات فهي الأكبر منذ الرابع من أبريل.

وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها في أواخر مارس، لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهرت أول حالة هناك في 21 فبراير إلى 19468 وفقاً لبيانات وكالة الحماية المدنية التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.