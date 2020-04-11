"داونينج ستريت": جونسون يواصل تعافيه من "كوفيد-19"

المصدر: رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت، إن جونسون يحقق "تقدماً جيداً جداً" في التعافي من مرض كوفيد-19.

وخرج جونسون من وحدة العناية المركزة يوم الخميس بعدما قضى فيها ثلاث ليال، وقالت رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، أمس الجمعة، إنه تمكن من المشي، إلا أن تعافيه لا يزال في مرحلة مبكرة.

وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت "رئيس الوزراء يواصل تحقيق تقدم جيد جدا".