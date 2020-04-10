مالطا تتوقف عن استقبال المهاجرين عبر المتوسط

المصدر: فاليتا - د.ب.أ

أعلنت مالطا أمس الخميس أنها لن تقبل بعد الآن أي مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر، قائلة إن موانئها لم تعد آمنة بسبب وباء «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وقالت الحكومة في بيان: «الشواطئ المالطية ليست في وضع يمكنها من توفير مأوى آمن لإنزال المهاجرين. ولا يمكننا ضمان توفر الموارد لمساعدة المهاجرين غير النظاميين القادمين على متن أي سفينة».

وذكرت الحكومة أن جميع الموارد المحلية منصبة حالياً على جهود وقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وأن السماح بإنزال المهاجرين قد يعرقل هذه الجهود.

وتواصل القوارب التي تقل طالبي اللجوء المغادرة من شمالي أفريقيا خلال انتشار وباء «كورونا»، وأنقذت القوات المسلحة المالطية قارباً منها أمس. وذكرت الحكومة أن هؤلاء الذين تم إنقاذهم سيتم إيداعهم الحجر الصحي الإلزامي.

وسجلت الدولة الصغيرة 337 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، وحالتي وفاة بسببه.