ترامب: كورونا سيقتل عدداً كبيراً من الأمريكيين في الأيام المقبلة

المصدر: رويترز

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على الاستعداد لزيادة كبيرة في عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أصعب أسبوعين في تلك الجائحة.

وقال ترامب خلال لقاء مع الصحفيين: "سيكون هناك عدد كبير من الوفيات".

ورفض ترامب انتقادات بأن الحكومة الاتحادية لم تفعل ما يكفي لتوفير أجهزة تنفس صناعي يحتاجها بشدة كثيرين من مرضى الكورونا الذين في حالة خطيرة من أجل البقاء على قيد الحياة في الولايات، قائلا إن بعض الحكام يطلبون عددا من الأجهزة أكبر مما سيحتاجونه.

وقال ترامب عن الطلبات التي تلقتها إدارته لتوزيع معدات من المخزون الوطني الاستراتيجي إن "المخاوف من حدوث نقص أدت إلى زيادة الطلبات".

ويوجد بالولايات المتحدة أعلى عدد في العالم من حالات الإصابة المعروفة بكوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. وطبقا لحصيلة لرويترز فقد أظهرت الاختبارات إصابة أكثر من 306 آلاف شخص بكورونا في الولايات المتحدة وأكثر من 8300 حالة وفاة.

ويتوقع خبراء البيت الأبيض الطبيون وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي في تلك الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالأوامر الشاملة بالبقاء في المنازل.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "إننا مقبلون على وقت سيكون مروعا جدا. " ربما لم نر قط شيئا مثل هذا النوع من الأعداد. ربما خلال الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو ما شابه ذلك".