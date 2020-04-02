ترامب يحذر إيران من شن "هجوم خاطف" على أهداف أمريكية في العراق

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن إيران أو وكلاءها يخططون لهجوم خاطف على أهداف أمريكية في العراق، وحذر من أنهم سيدفعون "ثمنا باهظا للغاية" لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

وكتب ترامب على تويتر "استنادا إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق. وإذا حدث هذا فإن إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية".

ولم يتضح بعد ما المعلومات التي يشير إليها ترامب في تغريدته التي نُشرت بعد الموعد المقرر لاجتماع معه بهدف تلقي إفادة من المخابرات في الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش).

وقال مسؤول أمريكي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران في العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في الثامن من يناير.

وأضاف المسؤول أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها طهران. ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.

ويقول فيليب سميث، وهو خبير يتتبع الفصائل الشيعية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه يعتقد أن تحذير ترامب كان مدفوعا بظهور عصبة الثائرين، وهي جماعة قال إنها تشكلت لتتيح المجال لكتائب حزب الله لإنكار هجمات على أهداف أمريكية.