تايلاند تحذر من إطلاق النكات بشأن كورونا وتهدد بسجن المخالفين

المصدر: د ب أ

حذرت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء من أن إطلاق النكات بشأن فيروس كورونا المستجد بمناسبة "كذبة أبريل"، هو أمر يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

ونشرت إدارة العلاقات العامة التابعة للحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، رسماً بيانياً على حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه "إنه من المخالف للقانون أن يقوم أي شخص بادعاء إصابته بـ "كوفيد-19" في يوم كذبة أبريل هذا العام".

وجاء في النص المصاحب للمنشور الوارد على موقع "تويتر": "يعاني الناس في أنحاء العالم من تفشي "كوفيد-19"، وهو سبب كاف لضرورة أن يكون الناس أكثر مراعاة، وألا يستخدموا ذلك كمقلب أو مزحة".

وأعلنت السلطات التايلاندية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الاصابة بالفيروس إلى 1651 حالة، وحالات الوفاة إلى عشر حالات.