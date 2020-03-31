روسيا تسجل 13 وفاة بكورونا وتعافي 70 شخصاً

المصدر: د ب أ

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء أن هناك 42 شخصاً تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في موسكو، وقد سُمح لهم بالخروج من مستشفيات العاصمة الروسية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 70 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة مدينة موسكو للتنمية الاجتماعية، قولها للصحفيين، إن هناك 42 حالة تعافت من فيروس كورونا، مضيفة: "من الجيد أن نرى أن عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء في تزايد. وآمل أن تدعم الإجراءات الجديدة هذا الاتجاه الإيجابي، حيث سيتباطأ نمو عدد المرضى، وسيرتفع عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء".

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا أعلن أمس أن نظام العزل الصحي سيستمر في موسكو حتى 14 من أبريل المقبل.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء أمس الاثنين، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة في البلاد جراء الاصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن جميع الحالات تم رصدها في موسكو.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" للأنباء عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية، إعلانه "وفاة أربعة مصابين في موسكو، سجلت لديهم إصابات بالالتهاب الرئوي"، وتتراوح أعمارهم بين 76 و88 عاما، وقد عانوا جميعاً من أمراض مزمنة، وخاصة أمراض القلب والأوعية.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا في روسيا إلى 13 حالة، فيما سجلت 1836 إصابة بالمرض.