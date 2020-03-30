ألمانيا تعلن عن إصابة 40 شخصاً بكورونا في دار للمسنين

المصدر: د ب أ

عقب وفاة 15 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في إحدى دور رعاية المسنين بمدينة فولفسبورج بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، تكافح دار مسنين أخرى في نفس الولاية من أجل السيطرة على تفشي العدوى بها.

وأعلنت إدارة دائرة أولدنبورج أن الاختبارات أكدت إصابة 23 نزيلاً و17 عاملاً في الدار الكائنة بمنطقة فيلدسهاوزن بفيروس كورونا.

وذكرت إدارة الدائرة أن السلطات المعنية بشؤون الصحة أخضعت كافة النزلاء، وعددهم 51 نزيلاً، وكافة العاملين، وعددهم 44 عاملاً، للفحص بعد وفاة نزيل يبلغ من العمر 89 عاماً جراء إصابته بالفيروس.

وأشارت الدائرة إلى أن الأعراض خفيفة عند كافة المصابين في الدار، موضحة أن حجم الإصابات يبين أن الفيروس تسلل إلى الدار منذ فترة ليست بقصيرة.

وبحسب البيانات، سيظل النزلاء والعاملون المصابون لمدة أسبوعين في الدار بمعزل تام عن غير المصابين. وسيتولى رعاية المسنين المصابين العاملون المصابون، بينما سيتولى رعاية المسنين غير المصابين العاملون غير المصابين. وتتحرى سلطات الصحة حالياً عن الأفراد المخالطين للمصابين من خارج الدار

يُذكر أن 15 فرداً أصيبوا بكورونا المستجد لقوا حتفهم أخيراً داخل دار هانز-ليلي التي يقطنها 165 شخصاً في مدينة فولفسبورج. ويعاني أغلب المسنين في هذه الدار من الخرف.