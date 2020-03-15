أول وفاة بكورونا في كولورادو مرتبطة بـ "البريدغ"

المصدر: د ب أ

ربطت السلطات الصحية، التي تحقق في أول حالة وفاة مؤكدة ناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في ولاية كولورادو بمسابقة للعبة "البريدغ"، التي تستخدم فيها أوراق اللعب، بمقاطعة إل باسو.

وكانت الضحية، وهي امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا تعاني من أمراض مزمنة، قد شاركت في مسابقة بمركز كولورادو سبرينغز بريدغ خلال الفترة من 27 فبراير إلى 3 مارس.

وتم الإعلان عن وفاتها في 13 مارس.

وحددت السلطات، خلال بحثها عن أي أفراد معرضين للخطر، منافسات ألعاب محددة تم تنظيمها في المركز، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.

وقال كيمبرلي باتيسون، المسؤول الصحي في مقاطعة ال باسو في بيان "نحن قلقون للغاية بشأن احتمال انتقال المرض خلال المسابقة وفي المجتمعات بعد عودة المتنافسين إلى منازلهم".

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ولاية كولورادو يوم السبت إلى 101 شخص، من أصل 711 شخصًا تم إجراء اختبارات لهم، وفقًا لإدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو.