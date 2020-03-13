كينيا وإثيوبيا تنضمان إلى قائمة كورونا الأفريقية

المصدر: رويترز

أكدت كينيا وإثيوبيا والسودان وغينيا أولى حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم الجمعة ليصل بذلك عدد الدول الأفريقية التي ظهر بها المرض إلى 18.

وتفادت أفريقيا حتى الآن الانتشار السريع للمرض، وترتبط معظم الحالات المرصودة بأجانب أو بأفراد سافروا إلى الخارج، لكن يتزايد القلق بشأن قدرة القارة على التعامل مع الفيروس.

ورُصدت حالات الإصابة في المغرب وتونس ومصر والجزائر والسنغال وتوجو والكاميرون وبوركينا فاسو وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ونيجيريا وساحل العاج والجابون وغانا وغينيا والسودان وكينيا وإثيوبيا.

ولا يزال عدد الإصابات في معظم البلدان المذكورة محدودا.

وأعلنت السنغال رصد 11 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلد الواقع في غرب أفريقيا إلى 21.