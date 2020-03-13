ملك وملكة النرويج في الحجر الصحي بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ إن بلادها سجلت أمس الخميس أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لشخص "كبير في السن".

جاء ذلك في الوقت، الذي تم فيه إخضاع ملك النرويج هارالد الخامس (83 عاما)، والملكة صوفيا (82 عاما) للحجر الصحي المنزلي بناء على اللوائح الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.

ووفقاً لما ذكره القصر الملكي في النرويج مساء أمس، لم تظهر أعراض المرض على أي من الزوجين الملكيين، لكن الحكومة النرويجية قررت وضع جميع المواطنين الذين غادروا منطقة إسكندنافيا بعد 27 فبراير الماضي قيد الحجر الصحي المنزلي لمدة 14عشر يوما لدى عودتهم.

وقام الملك والملكة بزيارة للأردن بداية مارس الجاري، وقالت محطة "إن أر كي" الإذاعية النرويجية إن العديد من الوزراء تعرضوا لنفس الإجراء، وبينهم وزيرة الخارجية إين أريكسن سوريد.