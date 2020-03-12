الدنمارك وسياتل الأمريكية تغلقان المدارس العامة بسبب كورونا

المصدر: وكالات

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إنه سيتم إغلاق كل المدارس العامة ودور الحضانة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت فريدريكسن في تصريحات للصحفيين في أمس الأربعاء إن موظفي الحكومة الذين ليس لديهم ما يسمى بـ "مهام حيوية" سيمكثون في منازلهم اعتبارا من يوم الجمعة.

وقالت الحكومة إن هذه "الإجراءات الصارمة" لن تنطبق على الموظفين في قطاع الصحة ودور التمريض والشرطة.

وأوضحت فريدريكسن أن الحكومة تقوم بإعداد تشريع طارئ لحظر كل التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص، قائلة إنها توصي بهذا الأمر الآن.

وأكدت رئيسة الوزراء "سنقوم بتقليص كل الأنشطة في المجتمع قدر الإمكان"، مشيرة إلى أن البلاد دخلت في مرحلة جديدة مع العدوى بعد تسجيل 514 إصابة بكورونا حتى مساء أمس الأربعاء.

كما أعلنت السلطات في مدينة سياتل الأمريكية أنها ستغلق جميع المدارس الحكومية ابتداءً من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إدارة مدارس سياتل العامة في رسالة إلى أولياء الأمور أن المدينة "تواجه أزمة صحية غير مسبوقة في مجتمعنا"، مضيفة أن قرار إغلاق أبوابها أمام طلبة المدارس "كان صعبًا للغاية".

يشار إلى أن ولاية واشنطن، شمال غرب الولايات المتحدة ، حيث تقع مدينة سياتل، تعتبر واحدة من أكثر مناطق البلاد تضررا من الوباء.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن حاكم واشنطن قد حظر تنظيم المناسبات التي يمكن أن يشارك فيها أكثر من 250 شخصًا في محاولة لوقف انتشار الفيروس، الذي أسفر عن وفاة 24 شخصا في الولاية.