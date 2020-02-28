كورونا يتفشى في 6 ولايات ألمانية

المصدر: رويترز

سجلت ست ولايات بغرب ألمانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أمس الخميس بعد يوم من تصريحات لوزير الصحة الألماني قال فيها إن البلاد على شفا تفش وبائي.

ففي ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، قالت وزارة الصحة إن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصا آخرين بفيروس كورونا أمس الخميس بمنطقة هاينسبرغ.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات في منطقة هاينسبرغ إلى 20. وقالت وزارة الصحة في الولاية إن الحالات الجديدة لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.

وفي هامبورغ، قالت سلطات الصحة إن الفحوص أثبتت إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من إيطاليا.

وفي ولاية هيسه، حيث توجد مدينة فرانكفورت، ذكرت السلطات أن شخصا آخر أصيب بالفيروس.

وسجلت ولاية بادن فرتمبرغ أربع حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين فيها إلى ثمانية.

وقالت وزارة الصحة بولاية بافاريا إن رجلا أصيب بالفيروس بعدما خالط رجلا إيطاليا في ألمانيا. وتأكدت إصابة الإيطالي بالمرض لدى عودته إلى بلاده.

وقالت ولاية راينلاند بالاتينات أمس الخميس إن الفحوص أكدت إصابة رجل بفيروس كورونا.