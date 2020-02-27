ترامب يعتزم فرض قيود على السفر من وإلى أمريكا لمكافحة كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أنّه قد يفرض "في الوقت المناسب" قيوداً جديدة على السفر من وإلى الولايات المتحدة تطال الدول والمناطق الموبوءة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).

وخلال مؤتمر صحافي خصّصه للحديث عن الفيروس، الذي تفشّى في الصين ويواصل انتشاره في العالم، قال ترامب ردّاً على سؤال عن إمكانية فرض مزيد من القيود على السفر "يمكننا أن نفعل ذلك في الوقت المناسب. الوقت الآن ليس مناسباً لذلك".

وأضاف أنّ "كوريا الجنوبية أصيبت بقوة (بالوباء). إيطاليا أصيبت بقوة. ما جرى في الصين واضح لكن يبدو أنّ أعداد (المصابين الجدد) استقرّت وتنخفض، وهذا نبأ سارّ، وبالتالي سنرى ما سيحصل".