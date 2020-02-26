وفاة و169 إصابة إضافية بكورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

سجلت كوريا الجنوبية حالة الوفاة الـ 12 جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146.

جاء ذلك بعد أن كان إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد 51 حالة فقط قبل أسبوع.

ومن بين حالات الإصابة الـ 169، تم تأكيد 134 حالة من مدينة دايغو، حسب بيان لوزارة الصحة نقلت عنه وكالة بلومبرغ للأنباء.

وسجلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.