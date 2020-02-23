10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران ووفاة اثنين

المصدر: رويترز

أعلنت السلطات في إيران امس السبت رصد عشر حالات إصابة جديدة على الأقل بفيروس كورونا (كفيد-19) ووفاة اثنين، مما عمق من شعور القلق العام بشأن معالجة انتشار المرض.

وبالإعلان عن حالات الإصابة الجديدة في إيران، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس فيها إلى 29، كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى ست.

وأعلن كيانوش جهان بور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية وحاكم إقليم مركزي في وسط إيران، أنباء الحالات الجديدة وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي.

ومعظم حالات الإصابة، بما في ذلك ثمانية من حالات الإصابة الجديدة، في مدينة قم التي تبعد 120 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طهران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن مقر إدارة الأزمات في إقليم قم إعلانه أمس السبت عن إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء التجمعات في قم يومي الأحد والاثنين في إطار جهود منع انتشار الفيروس.

ودعا مسؤولو الصحة يوم الخميس إلى تعليق كل التجمعات الدينية في قم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات رصد حالتين جديدتين للإصابة بالفيروس في الإمارات أمس السبت وهما سائح إيراني وزوجته، مما رفع العدد الإجمالي للحالات هناك إلى 13 إصابة.

وأكد لبنان رصد أول حالة إصابة بكورونا أول أمس الجمعة وهي امرأة عائدة من قم.

وقررت إيران تعليق رحلات زيارة الأماكن المقدسة في العراق بسبب المخاوف من فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة فارس للأنباء عن مسؤول يشرف على هذه الرحلات أمس السبت.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن العراق أعلن يوم الخميس حظر مرور الإيرانيين من المنافذ الحدودية لمدة ثلاثة أيام خشية انتشار المرض.

وصدر القرار بعدما قررت الخطوط الجوية العراقية تعليق رحلاتها إلى إيران.

وعلقت الخطوط الجوية الكويتية أيضا كل الرحلات لإيران اعتبارا من الخميس. وقالت السعودية أول أمس الجمعة إنها أوقفت سفر مواطنيها والوافدين لها إلى إيران.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها "بدأت وستستكمل السبت... تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد على 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية بعد توقف الرحلات المنتظمة إلى ومن مدن جمهورية إيران الإسلامية".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي رده على شائعات تتعلق بتستر مسؤولين على حقيقة انتشار المرض، وقال أمس السبت إن أي حالات مصابة بكورونا سيتم الكشف عنها علنا بأسرع وقت ممكن.

وظهر فيروس كورونا في الصين أولا، لكنه ينتشر في عدد متزايد من الدول.